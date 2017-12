“Aderiamo con entusiasmo all’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro

seguendo quanto comunicato nella giornata di ieri, venerdì 22 dicembre, dal

consigliere comunale e provinciale di Cosenza Luca Morrone. Questa scelta

rispecchia quelli che sono da sempre i nostri valori, moderati e cristiani,

c’è bisogno di impegno e forza di volontà per rilanciare la crescita del

nostro territorio e questo storicamente è sempre avvenuto tramite

un’autentica forza moderata e liberale, di centro e responsabile. Siamo

certi che lavorando saremo in grado di favorire lo sviluppo ed il benessere

della nostra terra.” – e continuano – “Entriamo a far parte dell’UDC con

convinzione, avendo valutato una proposta politica solida, ben definita,

credibile e perseguibile, in questo partito politico siamo certi che

verranno premiati il lavoro e l’affidabilità.”

I due giovani hanno entrambi già esperienza in campo politico, Williams

Verta è stato per anni coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani,

Giulio Curcio Terremoto è uno dei rappresentanti degli studenti in carica

all’Unical, candidatosi al Comitato per lo Sport nel maggio 2016 venne

eletto con circa 1700 preferenze personali.

Williams Verta nella settimana che ha preceduto l’ingresso di Luca Morrone

nell’UDC, è stato insieme al consigliere provinciale ad una serie di

incontri a Roma, sia con il leader nazionale del partito, Lorenzo Cesa, sia

con Franco Talarico, segretario regionale della Calabria.

Concludendo la nota lo stesso Verta afferma: “Avvieremo nelle prossime

settimane progetti ed incontri, con tanti giovani che come noi sono

entusiasti e pronti a mettersi al servizio della collettività attraverso il

partito, puntando a rilanciare il suo contenitore giovanile nella provincia

di nostra competenza. Il nostro impegno è sempre stato costante e il nostro

modus operandi è rivolto principalmente a risolvere i problemi che

affliggono la nostra regione. Sono contento dei tanti giovani che ci hanno

sostenuto in passato, che ci sosteranno oggi in questa scelta e di quelli

che si vorranno avvicinare in futuro”.