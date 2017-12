VIBO VALENTIA – Una vera e propria festa alla quale hanno partecipato con gioia i bambini e le famiglie degli stessi, svoltasi nel giorno antecedente la vigilia di Natale, nel reparto di

pediatria a Vibo Valentia.

Infatti questa mattina, alcuni delegati dell’associazione Valentia, hanno donato

al reparto di pediatria ed ai bambini ricoverati, alcuni giochi, come regalo di Natale.

Giochi raccolti due giorni fa, attraverso un banchetto, organizzato proprio dagli

stessi giovani dell’associazione.

Dai giovani per i giovani, questo il commento a caldo dell’intero direttivo, formato

prevalentemente da ragazzi under 23, che ritiene questa iniziativa lodevole, effettuata

proprio per rendere il Natale migliore, per questi bambini ricoverati in ospedale.