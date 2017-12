“Tendere la mano verso l’altro e dimostrarsi disponibili verso

chi ha più bisogno o è meno fortunato. Mi piacerebbe che quest’anno

i miei concittadini, come è nella cultura di questo piccolo e

meraviglioso paese, aprissero il loro cuore a sentimenti di

solidarietà e vicinanza”. Con queste parole la sindaca di Cariati

Filomena Greco fa gli auguri di buone feste ai cariatesi.

“Stiamo attraversando momenti difficili. La nostra città, con

difficoltà, ma con dignità e tanta determinazione, sta stringendo i

denti per uscire da una situazione di stallo e di crisi economica. Solo

un anno e mezzo fa l’entusiasmo per un nuovo cammino da intraprendere

ha invaso le strade. Ha convinto una larga fetta di cittadini che il

cambiamento fosse possibile. E noi stiamo dimostrando che è possibile.

Di quell’entusiasmo, come amministrazione, non ci siamo dimenticati.

Lo portiamo sempre con noi, perché ne sentiamo forte il peso della

responsabilità. Non solo nei confronti di chi ci ha votato, ma nei

riguardi di tutti i cariatesi. Che meritano di vivere in un paese

all’altezza delle loro aspettative, che sappia garantire i servizi

essenziali, all’interno del quale si possano sviluppare progetti

innovativi”.

“Insieme possiamo. Possiamo ancora. E i sentimenti di solidarietà e

di vicinanza all’altro per me non sono solo buoni sentimenti. Sono

un modo di concepire lo stare insieme, di sentirsi appartenenti a una

comunità. Il Natale è uno di quei periodi dell’anno in cui si

riscopre la voglia di condividere e si percepisce quanto sia importante

camminare accanto verso una meta comune. Anno dopo anno, le tradizioni

si rinnovano e continuano perché sono le persone a volerle rinnovare.

Io credo che, in una società così frammentata e fragile, la via

d’uscita certa sia proprio la riscoperta del rispetto dell’altro,

dell’importanza della progettazione del futuro. Abbiamo molti

progetti, che nonostante le difficoltà, portiamo avanti con grandi

sacrifici per questa città”.

“Spero che sarà un Natale ricco di speranza. Come io ce l’ho per

il futuro di questo nostro amato paese. A ognuno dei miei concittadini

auguro un Natale sereno e pieno di gioia e affetto: “Perdonate chi

non vi perdona, sorridete per i regali che donate, abbracciate chi non

se l’aspetta. Per questo Natale, siate voi la magia che

vorreste”.