Mibact conferma impegno sottosegretario Bianchi per antica Kroton

“Gli Uffici territoriali del Ministero, Segretariato regionale e Soprintendenza,

fanno la loro parte. Sono già al lavoro per definire gli interventi e presentare

le relative schede di loro competenza, pertanto a metà del prossimo mese di gennaio

saranno pronti per la sottoscrizione. Tuttavia, la sola individuazione delle aree

d’intervento non appare sufficiente a comprendere quali siano i progetti dei quali

ciascuna delle amministrazioni coinvolte come soggetto attuatore (Regione, Comune,

Mibact) si dovrà occupare”.

A dichiararlo Carla Di Francesco, Segretario Generale MiBACT confermando la volontà

di sottoscrivere l’Accordo “Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema

turistico culturale e ambientale per Capo Colonna da parte del Ministero dei Beni

e delle attività culturali e del turismo e del Sottosegretario Dorina Bianchi.

Si tratta di un grande progetto culturale – continua il Segretario Generale MiBACT

– una formidabile opportunità di tutela e valorizzazione integrate del grande patrimonio

archeologico, culturale e paesaggistico della città storica di Crotone. Per questo

il Segretariato regionale e la Soprintendenza hanno attivamente collaborato alla

stesura dell’atto ed alla individuazione degli obiettivi di programma. In questa

direzione, si ritiene che “le schede tecniche dei singoli interventi … con un

breve descrizione delle attività da realizzare, il quadro economico e la tempistica

…” che nella bozza dell’accordo, articolo 4, devono essere presentate entro

sessanta giorni dalla sottoscrizione, debbano invece far parte dell’atto, e ad

esso essere allegate. Se ciascuno darà il proprio contributo concreto e operativo

– conclude Carla Di Francesco, Segretario Generale MiBACT – a metà del prossimo

mese di gennaio sarà tutto pronto per la sottoscrizione dell’accordo.