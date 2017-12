Squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nel quartiere S.Maria di Catanzaro all’incrocio tra via Pasolini e via Trieste per incidente stradale.

Lo scontro tra due vetture Toyota Yaris e Nissan Juke.

Coinvolte alcune auto parcheggiate lungo la strada.

Gli occupanti del Nissan Juke, che dopo l’urto si è ribaltato su un fianco, sono stati trasportati da personale Suem118 presso struttura ospedaliera per controlli. Le condizioni non sono gravi.

Sul posto Carabinieri e Polizia Stradale per i rilievi di competenza.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a mettere in sicurezza le vetture coinvolte.

Disagi per la viabilità. Il tratto stradale interessato dall’incidente è attualmente chiuso al traffico.