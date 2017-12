In esito all’udienza preliminare del 13.12.2017, il Giudice per le Indagini Preliminari di Palmi, Dott. Indellicati, ha posto fine alla vicenda che vedeva indagato l’Ing. Francesco Guerrisi, per aver concorso nel reato di abuso d’ufficio con alcuni tecnici del Comune di Cittanova. Secondo l’ipotesi di accusa i tecnici, al fine di favorire il Guerrisi, avrebbero illegittimamente rilasciato una concessione edilizia in sanatoria per un immobile sito in località Zomaro.

Il caso era nato a seguito di una denuncia in cui, oltre all’illegittimo rilascio della atto amministrativo, si ventilavano favoritismi nei confronti dell’ex consigliere comunale Guerrisi.

Nel corso dell’udienza preliminare, l’Avv. Girolamo Albanese in difesa del Guerrisi, ha sostenuto la totale inconsistenza dell’ipotesi di accusa che non trovava conferma negli atti del fascicolo di indagine ed era ulteriormente smentita dall’attività di investigazione difensiva. La difesa ha dimostrato che nell’arco di un ventennio tutte le pratiche di concessione edilizia in sanatoria riguardanti i fabbricati all’interno dell’area del villaggio Zomaro, compresa quella del Guerrisi, avevano avuto il medesimo trattamento e che quindi non vi era stato nessun favoritismo. Al contempo è stato evidenziato che l’accusa di possibili connivenze tra gli indagati era smentita, non solo dall’assenza di qualsivoglia cointeresse o rapporto personale tra gli stessi, ma anche dalla circostanza che il rilascio del titolo edilizio era avvenuto proprio quando l’Ing. Guerrisi ormai non rivestiva più alcuna carica politica da qualche anno, nonostante all’epoca fosse già pendente.

All’esito della camera di consiglio, il Gip in totale accoglimento della tesi difensiva, ha emesso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. L’ing. Guerrisi, che ha sempre confermato piena fiducia nella Magistratura, manifesta soddisfazione per essere stata riconosciuta piena liceità al proprio operato e a quello dei tecnici comunali, pur nel rammarico della strumentalizzazione della vicenda in suo danno.