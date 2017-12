Natale 2017: visita al Museo diocesano e al Presepe meccanico di Ninì Sapone

In occasione del Natale il Museo diocesano schiude i suoi cancelli a quanti non lo conoscano o vogliano rinnovarne la visita proponendo, nell’ambito della consueta apertura settimanale, l’opportunità di un itinerario guidato a cura della direttrice Lucia Lojacono: l’appuntamento è alle h 11 mercoledì 27, venerdì 29 e sabato 30 dicembre. Sarà occasione preziosa per visitare un percorso espositivo in qualche tratto inedito, arricchito dal rientro di opere d’arte restaurate grazie all’8×1000 alla Chiesa cattolica o fin qui conservate nei depositi.

Nello stesso periodo il Museo diocesano propone la visita gratuita al Presepe meccanico del maestro reggino Ninì Sapone, opera allestita nella chiesa del Santo Cristo in via Miraglia (di fronte alle Poste centrali): mercoledì 27 dicembre h 17-20 e venerdì 5 gennaio h 16-19, a cura degli straordinari ragazzi di AGI2000, sarà possibile ammirare il piccolo grande capolavoro di Ninì, l’opera che per anni ha affascinato bambini e uomini di ogni età.

Durante le festività natalizie la visita guidata al Museo diocesano, nei giorni e orari indicati, sarà gratuita e inclusa nel Biglietto d’ingresso.