● Mercoledi 27 Dicembre presso l’Orange Store del “Pianeta Viola” dalle ore 16.00 alle ore 20.00

● Giovedì 28 Dicembre presso l’Orange Store del “Pianeta Viola” dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

● Venerdì 29 Dicembre presso la biglietteria del “PalaPentimele” dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Questi i prezzi :

PARTERRE centrale € 20,00

12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00

0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00

PARTERRE laterale € 16,00

12-17 anni PARTERRE laterale € 12,00

0-11 anni PARTERRE laterale GRATIS

TRIBUNA € 12,00

12—17 anni TRIBUNA € 8,00

0-11 anni TRIBUNA GRATIS

CURVA CMR € 5

PROMO STUDENTI : Gli studenti delle scuole superiori potranno acquistare il biglietto di Tribuna al costo di 5 euro esibendo il proprio tesserino scolastico

Per poter acquistare il biglietto in formato “RIDOTTO” è obbligatoria l’esibizione in biglietteria di un documento d’identità del minore.

Si ricorda inoltre che gli accessi al “PalaPentimele” saranno così suddivisi:

L’ingresso 9 sarà riservato a tutti i possessori di biglietti e/o abbonamenti per i settori “Tribuna” e “Parterre”,, ai ragazzi della “Scuola Basket Viola”

L’ingresso 15 sarà riservato ai possessori di biglietti validi per il settore “Curva”, Pass Auto, Accrediti Stampa, Tessere Fip, Coni e alle autorità.

Si ricorda inoltre che a tutti coloro che acquisteranno un biglietto per la gara tra MetExtra Reggio Calabria e Fortitudo Agrigento verrà data in omaggio la “VIOLA CHRISTMAS CARD” con la quale tutte i tifosi neroarancio potranno beneficiare di fantastici sconti in tutti i negozi aderenti.