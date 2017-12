Cosenza: i Vigili del Fuoco all’Ospedale dell’Annunziata

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale VV.F. di Cosenza si sono trasformati “Babbo Natale” per un giorno per distribuire regali e dolci ai bambini che si trovano ricoverati presso l’Ospedale Civile dell’Annunziata. Dopo aver organizzato una raccolta fondi all’interno delle caserme della provincia, i “Pompieri Babbo Natale” hanno consegnato i regali di natale direttamente nelle mani dei bimbi ricoverati portando un sorriso in più per queste festività natalizie.