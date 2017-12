L’iniziativa ha animato piazza San Rocco dal 20 al 24 dicembre scorsi, tra attività dedicate alle famiglie e l’attesa esposizione di artigianato ed enogastronomia tradizionale.

Un segnale di vitalità dal e per il territorio, in continuità con il percorso di crescita che i giovani soci della BCC di Cittanova avevano avviato nel 2012.

In particolare, la giornata dedicata alla donazione del sangue, organizzata insieme all’Associazione “Avis” di Cittanova, ha fatto registrare un successo davvero significativo. Numerose sacche sono state raccolte dall’autoemoteca installata in via San Rocco e soddisfazione è stata espressa dagli addetti ai lavori per il contributo offerto dalla comunità cittanovese.

“Insieme alla referente “Avis” di Cittanova Maria Martino – ha spiegato la Presidente “Young” Emanuela Russo – avevamo pensato ad un momento di vera solidarietà e di impegno diretto da inserire nel programma di “Natale in Fiera”. La giornata della donazione ha riscosso un successo importante e oltre le più rosee aspettative, e per questo vanno ringraziati tutti i partecipanti ed i medici presenti sull’autoemoteca. Ripeteremo in futuro questa iniziativa, al fine di contribuire fattivamente alla sensibilizzazione e alla divulgazione dei valori della donazione del sangue”.

“Più in generale – ha proseguito Russo – chiudiamo una cinque giorni di attività che ha offerto a Cittanova e al suo territorio l’impegno di tanti giovani soci e l’occasione per fruire del paese in un’ottica differente, nel segno della famiglia e dello spirito di comunità. Faremo un bilancio nei prossimi giorni. Di sicuro – ha concluso – proseguiremo il nostro percorso, nonostante le tante difficoltà del momento, e lo faremo guardando ancora di più al comprensorio, alle diverse realtà dove la BCC è presente”.