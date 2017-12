CORIGLIANO C. (Cs) – *Ogni singolo atto

vandalico verso il patrimonio pubblico andrebbe punito con pene e sanzioni

esemplari. Imbrattare i muri con vernice spray o, ancora peggio, introdursi

all’interno del cantiere e danneggiare pesantemente l’opera, distruggendo

scale ed impianto di illuminazione, non può essere considerata come una

semplice bravata. Il danno, oltre che economico, è al decoro e all’immagine

della Città. Chi sbaglia deve pagare. *

È quanto dichiara il Sindaco *Giuseppe GERACI* condannando con fermezza

l’inciviltà di quanti nei giorni scorsi, si sono resi protagonisti di

episodi di vandalismo all’interno della *stazione ferroviaria*, di recente

ammodernamento.

Il Sindaco coglie l’occasione per informare che la stazione sarà dotata di

un sistema di videosorveglianza. RFI, proprietaria del bene, non ha fatto

in tempo a completare l’impianto prima che agissero gli ignoti.

Condividendo le denunce di Ferrovie Italiane e dell’impresa che sta

realizzando i lavori – aggiunge il Primo Cittadino – ci auguriamo che le

forze dell’ordine possano presto individuare i responsabili di questo

scempio.

Prima delle feste natalizie sono stati danneggiati i gradini della scala

che porta al sottopasso e sono stati imbrattati muri e marciapiedi nuovi

con scritte di colore rosso. Anche la controsoffittatura del sottopasso è

stata presa di mira da ignoti.