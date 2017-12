Nella giornata di ieri, nel Comune di Caraffa del Bianco, un uomo è stato colpito da quattro pallettoni di fucile alla schiena ed alla testa mentre si trovava in campagna nella proprietà di famiglia insieme al padre. L’uomo, un operaio incensurato, stava consumando il pranzo nel casolare. Dopo aver sentito due colpi d’arma da fuoco, è stato proprio il genitore a soccorrere il figlio e ad avvertire il 118. Le gravi condizioni dell’uomo hanno imposto il trasporto in elicottero agli Ospedale Riuniti di Reggio Calabria dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Bianco.