In mattinata, poco prima delle 9, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale è intervenuta nella galleria Sansinato, direzione Catanzaro, per un incidente stradale. Una Fiat Multipla, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata: il passeggero, fortunatamente, ha riportato lievi ferite e contusioni ed è stato trasportato presso presidio ospedaliero dal personale Suem118. L’intervento Vigili del Fuoco è valso a mettere in sicurezza l’autovettura. Disagi alla viabilità.