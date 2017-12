CITTANOVA – Un presepe con effetti meccanici, audio-visivi, con pastori animati, tra i più grandi realizzati in Calabria, è quello di Cittanova allestito in via Regina Elena nell’ex Asilo Sant’Antonio. Messo in piedi da due ragazzi Alessio Murdaca e Salvatore Giovinazzo, la preparazione del presepe ha visto una progettualità di un anno e un’effettiva concretizzazione della tradizionale rappresentazione della nascita di Gesù di due mesi che si sviluppa su una superficie di 36 metri quadri con le musiche e suoni create dagli stessi realizzatori. Inaugurato l’8 dicembre si potrà vedere fino alla fine delle feste natalizie.