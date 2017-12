Il segretario del Circolo Pd “Francesco Principe”, Ornella Perrone, interviene all’indomani del Consiglio Comunale che ha visto al centro del dibattito proprio l’annosa questione della realizzazione del porto di Diamante: “Ritengo che l’impegno dell’Amministrazione Comunale non debba certamente esaurirsi con il lavoro della Commissione consiliare d’inchiesta, che ieri ha concluso il suo compito e illustrato la relazione del suo lavoro. La grande partecipazione popolare che si registra sulla vicenda, e il senso di responsabilità che ci contraddistinguono come forza politica, ci spingono a portare avanti, con convinzione e coerenza, ed in tutte le sedi istituzionali possibili, la battaglia per la realizzazione dell’approdo cittadino”. Dice ancora il segretario cittadino: “Proprio perché si tratta di un obiettivo al quale guarda con grande attesa tutta la comunità di Diamante, ho voluto ribadire ieri con un mio intervento la richiesta del Pd di convocare un Consiglio Comunale ad hoc sul porto, nel quale dovranno essere chiamati ad intervenire la Regione Calabria, la società appaltatrice dei lavori e le rappresentanze dei cittadini e delle forze politiche che stanno facendo sentire la loro voce sulla questione. Vogliamo con questo riaffermare il ruolo del Consiglio Comunale quale luogo istituzionale deputato al confronto pubblico, e con esso il compito di guida dell’Amministrazione Comunale in armonia con le istanze che giungono dai cittadini e da tutte le componenti sociali della Città”