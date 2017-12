ROSSANO – Efficienza macchina comunale, cinque nuove assunzioni a tempo indeterminato sono state formalizzate nella giornata odierna (giovedì 28), portando a 170 il numero complessivo delle diverse unità in servizio nell’Ente (a tempo indeterminato). Alla presenza del Sindaco Stefano MASCARO, del vicesindaco Aldo ZAGARESE e dell’assessore al personale Dora MAURO, del Segretario Generale Nicola MIDDONNO e del funzionario Lina CETERA, hanno sottoscritto i relativi contratti pubblici tre nuovi funzionari amministrativi categoria D3 (Rossella RUGNA, Valentina CARUCCI e Carmen VULCANO) ed un nuovo agente di polizia municipale categoria C (Francesco POMETTI); questi ultimi si aggiungono alla unità facente parte delle categorie protette (rientrante nelle quote dell’obbligo), assunta nei giorni scorsi come collaboratore terminalista, di categoria B3 (Annalisa FONTANELLA).

A darne notizia, sottolineando l’atmosfera di emozione nella quale i nuovi dipendenti sono stati accolti dall’Esecutivo, è l’assessore MAURO che coglie l’occasione sia per esprimere, insieme al Sindaco ed a nome dell’Amministrazione Comunale, gli auguri di buon lavoro ai neo assunti; sia per ricordare che è dal 2013 che non si procedeva a nuove assunzioni nel Comune.

Si è giunti a queste nuove assunzioni – precisa l’assessore – sulla base di quanto previsto nella programmazione triennale del fabbisogno. Esperite nei termini le prescritte procedure per la mobilità obbligatoria e volontaria, si è proceduto allo scorrimento, anch’esso obbligatorio per legge, delle graduatorie vigenti, esito delle procedure concorsuali svolte dalle precedenti amministrazioni comunali. I nuovi dipendenti – continua la MAURO – saranno adesso assegnati nei settori di competenza, individuati anch’essi in base al programma triennale del fabbisogno dell’ente.