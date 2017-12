Il Gip del Tribunale di Palmi, dott.ssa Borelli, ha disposto la scarcerazione del giovane Michele D’Agostino, residente a Taurianova, tratto in arresto dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro in occasione di controlli antidroga effettuati lo scorso 29 settembre nei pressi della stazione ferroviaria del Comune della Piana.

Dopo l’interrogatorio di garanzia e la richiesta del Pm di custodia cautelare in carcere, D’Agostino era stato posto agli arresti domiciliari. Solo grazie ad una accurata attività difensiva, svolta dall’avvocato Michele Pricoco del Foro di Palmi, il 24enne ha ottenuto dal Gip la scarcerazione e la sostituzione della misura con quella non custodiale dell’obbligo di dimora. In attesa del processo, dunque, il giovane ritorna in libertà.