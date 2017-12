I carabinieri della Compagnia di Tropea sono intervenuti nella notte tra il 26 ed il 27 dicembre scorsi nel centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati “Da donna a donna Onlus” di Joppolo sorprendendo una ventina di ospiti che impedivano materialmente l’uscita di due dipendenti e della responsabile del centro mediante la collocazione di arredi vari.

La protesta dei minori è stata motivata dalla richiesta di ricevere, oltre al “pocket money” che spettava loro per quel giorno, un ulteriore “pocket money” come rimborso per le mancate erogazioni nei mesi precedenti. I carabinieri, a conclusione di una lunga opera di mediazione, sono riusciti a ricomporre la protesta ed a permettere l’erogazione del “pocket money” straordinario, denunciando però al contempo per sequestro di persona i sei minori che hanno inscenato la protesta, tutti di provenienza africana.