GIRIFALCO – C’è tempo fino alle ore 13 del 15 gennaio per partecipare all’avviso pubblicato sul sito del Comune relativamente alla concessione novantanovennale di 28 lotti di suolo cimiteriale comunale. L’avviso è stato redatto sulla base della deliberazione della giunta comunale 125 del 13 luglio 2017 di approvazione del progetto, del regolamento comunale di polizia mortuaria e del Dpr 285/90.

La concessione avverrà mediante presentazione di offerte in aumento rispetto a due importi a base d’asta: 18 mila euro per una serie di lotti e 7.950 per un’altra serie di lotti. I cittadini che vorranno concorrere dovranno presentare apposita richiesta al Comune secondo i criteri riportati nell’avviso; il richiedente potrà presentare istanza per uno solo dei lotti. “Si tratta di un servizio molto importante su cui ’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Pietrantonio Cristofaro, ha voluto puntare proprio per dare massima attenzione verso un luogo il cui rispetto è doveroso e merita, dunque, la massima cura”.

“Con entusiasmo rilevo che l’ufficio tecnico – ha dichiarato, invece, il vicesindaco Maurizio Siniscalco – ha preso atto delle direttive dell’amministrazione comunale che, appena insediatasi, si è occupata sin da subito ed in emergenza della realizzazione di circa 40 loculi per sopperire a situazioni di urgenza mentre oggi si può parlare, invece, di pianificazione. Un dato che è gratificante per gli amministratori, ma soprattutto per i cittadini, è che il prezzo della vendita risulta, rispetto alle ultime concessioni fatte nel periodo 2013/2014, abbattuto di oltre il 40 per cento. In sostanza per superfici vendute all’epoca a circa 3mila euro al metro quadro, oggi, si passa ad una vendita a metro quadro di poco superiore a 1500 euro. Naturalmente con il ricavato l’amministrazione comunale intende dare maggior decoro ad un luogo sacro che è caro a tutta la comunità”.