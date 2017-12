L’ossessione per i video giochi diventa malattia mentale: il “gaming disorder”, ossia il disturbo da gioco è stato incluso nella lista dell’OMS delle malattie per il 2018. Lo ha stabilito l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): un disturbo è un “comportamento ricorrente o persistente di sufficiente gravità” da risultare un’invalidità significativa a diversi livelli. Un simile comportamento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, lo si nota quando si dà priorità al gioco nonostante le conseguenze e lungo un periodo di un arco di tempo di almeno un anno. Gregory Hartl, portavoce dell’Oms, ha anche sottolineato che per ora si tratta solo di una descrizione a livello clinico del disturbo, non ci sono, quindi, opzioni per la prevenzione o la cura.