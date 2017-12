Con una semplice locandina su foglio bianco affissa il 22.12.2017 in alcuni punti vendita, MD S.p.A., impresa della distribuzione alimentare, ha comunicato il richiamo di Acqua naturale Viviland Fonte Valle Reale da 1,5 l relativa ad un lotto specifico di produzione. In particolare, l’azienda ha invitato a riportare il lotto “B 7289 A” con scadenza 17.04.2019 destinato ai soli punti vendita del Sud “per potenziale contaminazione microbica”, ai fini del relativo rimborso. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, è importare prestare attenzione alla comunicazione in questione perché, con tutta probabilità e dal tenore della locandina, è assai presumibile che il prodotto sia stato già distribuito ai consumatori ed in assenza di ulteriori notizie in merito è bene riportarlo con la massima solerzia presso il punto vendita d’acquisto. Tuttavia, è opportuno rilevare che ancora una volta, come in casi analoghi di altri prodotti alimentari, non risulta alcuna pubblicazione della comunicazione sul portale del Ministero della Salute dedicato agli avvisi di richiamo alimentare da parte degli operatori.