Il Presidente dell’Associazione Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena – avendo ricevuto

varie segnalazioni di cittadini di Corigliano Calabro – ha comunicato all’Amministrazione

Comunale di Corigliano Calabro i disservizi che affliggono la fontana pubblica ubicata

in Corigliano Centro alla C/da Jacina (per intenderci, la fontana pubblica sita,

su per giù, di fronte all’Ospedale Compagna).

L’avvocato Giuseppe Vena ha riferito al Comune che “la stessa, lamentano i cittadini,

si presenta poco illuminata. Mi riferiscono i cittadini che spesso, il faro ivi posto

risulta essere spento e le persone per potersi approvvigionare dell’acqua devono

utilizzare i fari delle proprie autovetture.

Inoltre, i cittadini lamentano che la pressione dell’acqua che fuoriesce dai canali

appare non essere regolata e che spesso la stessa schizzi, provocando il bagno degli

avventori.

A tal proposito i cittadini, per evitare quanto appena detto, debbono dotarsi di

beccucci propri per canalizzare l’acqua.

La fontana, inoltre, si presenta non efficiente nello scolo dell’acqua e contornata

da sporcizia”.

Ha aggiunto l’avvocato Giuseppe Vena che “e’ capitato, infine, che la fontana in

esame sia stata, anche – nel corso del tempo – oggetto di atti vandalici, quali la

rottura delle manopole dei rubinetti”.

La Fidelitas ha voluto segnalare quanto appreso dai cittadini, al fine di spronare

l’Amministrazione ad inviare i tecnici ed operai comunali per risolvere le problematiche

mentovate.