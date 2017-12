ROSSANO (Cs) – *Senza il lavoro quotidiano,

professionale e prezioso di questi lavoratori, gli enti locali

rischierebbero il collasso burocratico. A loro va il ringraziamento

dell’Amministrazione Comunale che è sempre stata e continuerà ad essere

attenta ad accogliere e sostenere le istanze e le esigenze .*

È quanto hanno dichiarato il Sindaco *Stefano MASCARO* e l’assessore al

personale *Dora* *MAURO*, in occasione della formalizzazione della proroga

annuale 2018 per i dipendenti a tempo determinato in forza al Comune

appartenenti al bacino ex LSU/LPU (lavoratori socialmente utili e

lavoratori di pubblica utilità), inquadrati con fondi ministeriali e

regionali.

Quella siglata ieri (venerdì 29), nella sala consiliare, è la *terza

proroga consecutiva* (del 2014) del contratto a tempo determinato per i *145

lavoratori* (attuali) che anche per i prossimi dodici mesi, *fino al 31

dicembre 2018*, *lavoreranno (a 26 ore settimanali) all’interno della

macchina comunale.