Qualche giorno prima di Natale le redazioni reggine hanno ricevuto, quasi in contemporanea

alle aziende locali di produzione di pane, il testo di un comunicato mirato a svolgere

azione di propaganda relativa ad un’iniziativa finalizzata ad evitare sprechi alimentari

che, come tutti sappiamo, sono particolarmente consistenti soprattutto in questi

periodi di festività.

In particolare i panettieri sono stati invitati ad aderire e quindi ad esporre all’esterno

dei loro negozi una locandina già predisposta che comunica ai cittadini che, in

orario pomeridiano, in appositi contenitori a disposizione dei bisognosi, saranno

depositati quotidianamente il pane ed i prodotti da forno non venduti .

Fin qui tutto bene, verrebbe da pensare.

Una iniziativa di “solidarietà”, apparentemente positiva e disinteressata, nei

confronti di chi ne ha bisogno ; così almeno è stata interpretata da alcuni organi

di stampa, che hanno dato rilievo al comunicato inviato da NFP (Nucleo di Fronte

Popolare ). In realtà si tratta, come tutti potranno verificare, di una iniziativa

tutta politica di strumentalizzazione di bisogni reali e di ignoranza diffusa ; infatti

il testo della locandina (che si dovrebbe trovare esposta presso quattro panifici

che hanno dato adesione) reca in appendice non solo una storica frase fascista del

1928 (anno VI° dell’epoca fascista) ma addirittura la firma di Benito Mussolini

con le iniziali B.M.

Alcuni “ignari” panettieri si trovano così ad esporre una locandina di chiara

matrice fascista ( risale alla “battaglia del grano” lanciata nel 1928 dal Duce),

di cui non hanno alcuna consapevolezza (così come non hanno consapevolezza della

sigla B.M.) .

In alcune città gruppi di estrema destra inneggianti al fascismo sostengono iniziative

di “esclusione” nei confronti degli “ultimi”, in altre, come a Reggio Calabria,

si presentano con la faccia caritatevole. La contraddizione è evidente.

Il Diavolo fa le pentole ma non i coperchi.

Il Comitato Provinciale ANPI