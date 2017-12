di Teresa Cosmano

Un successo straordinario quello registrato ieri sera dall’Orchestra dei fiati di Cinquefrondi, da tempo riconosciuta Centro di alta cultura, da parte della Giunta provinciale di Reggio Calabria. In una gremita chiesa del Carmine, si è infatti tenuto l’ormai tradizionale concerto di fine anno, che è stato l’evento conclusivo della 3 giorni di master class, che ha visto protagonista il maestro Giovanni Punzi, primo clarinetto dell’orchestra del teatro di Copenhagen. Un momento di alta formazione musicale, promosso in occasione del nono anniversario della fondazione della stessa Orchestra, che dal 2009 miete successi, ottenendo riconoscimenti a livello internazionale. I giovani musicisti, diretti dal maestro Cettina Nicolosi, neo presidente del Conservatorio di musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, nonché fondatrice dell’Orchestra dei fiati cinquefrondese, dal maestro Andrea Calabrese, docente del Conservatorio reggino, ed accompagnati dal clarinetto del maestro Punzi, si sono esibiti in tradizionali brani natalizi e non, spaziando da Rossini a Gruber, da Cohen a Strauss. A fare da cornice, il coro Santa Chiara, diretto dal maestro Giuseppe Arena. Grande l’ovazione del pubblico alla fine di ogni esibizione. Ad esibirsi anche il talentuoso 80enne Michelangelo Alviano, con il brano “Il canto dei canti”, da lui scritto ed arrangiato da Michele Netti.

Il concerto di quest’anno ha rivestito un’importanza particolare, dal momento che è stato dedicato al parroco don Serafino Avenoso, per i suoi 25 anni di servizio sacerdotale, prestato alla comunità cinquefrondese. Omaggiato con una targa ricordo, don Serafino non ha mancato di ringraziare il maestro Nicolosi per l’impegno e la passione con cui segue da anni i musicisti dell’Orchestra, dicendosi disposto a seguire la comunità di Cinquefroindi ancora per molti anni, “fino a che Dio vorrà”. A tessere le lodi del presidente del Cilea, descrivendola come un esempio di donna da seguire, “perché ha saputo imporsi con tenacia, trasformando la sua passione in professione, senza chiedere l’aiuto di nessuno, ma solo con la sua forza e bravura”, anche don Alfonso Franco, parroco della Chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo di Taurianova, che come ogni anno, non è voluto mancare all’appuntamento, omaggiando don Serafino, che conosce da anni, insieme al maestro Nicolosi.

Tante le personalità illustri che hanno preso parte all’evento presentato da Francesco Belziti, primo fra tutti il procuratore generale della Corte d’appello di Reggio Calabria, l’assessore Giuseppe Longo, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cinquefrondi e del sindaco Michele Conia, assente per motivi di salute, Mariella Grande, direttore del Conservatorio Cilea di Reggio Calabria, Raffaele Loprete, assessore del comune di Taurianova, Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative dell’Istituto Europeo di Oncologia, i maestri Giuseppe Currao, docente del Cilea, Umberto De Gattis, direttore della Banda Serra D’Aiello, e Michele Zerbo, Pasqualina Zaccheria, ispettore del Miur, l’ex sindaco di Cinquefrondi Alfredo Roselli, l’associazione Anziani di Cinquefrondi e tante altre personalità del mondo musicale.