Sulla questione della realizzazione del porto di Diamante questa mattina, a Lamezia Terme, il Deputato e Segretario regionale del PD Ernesto Magorno e il segretario del Circolo PD “Francesco Principe” di Diamante, Ornella Perrone, hanno incontrato il Presidente della Giunta regionale, On. Mario Oliverio. Nel corso dell’incontro è stata nuovamente rappresentata all’On. Oliverio l’esigenza impellente, anche a seguito delle istanze espresse da tutta la cittadinanza di Diamante, di una svolta positiva nella vicenda della realizzazione dell’approdo. Da parte sua il Presidente Oliverio ha espresso parole rassicuranti e rinnovato la sua massina disponibilità a proseguire con spirito collaborativo nella ricerca di una soluzione positiva, in vista della realizzazione dell’attesa struttura. Collaborazione che non è mai venuta meno da parte dell’Ente Regione nei passaggi chiave della vicenda, e che proseguirà anche attraverso un continuo confronto e scambio di informazioni. Da parte del Circolo PD Francesco Principe di Diamante giunge all’On. Oliverio il ringraziamento per l’incontro e per l’attenzione prestata a una vicenda prioritaria e fondamentale per Diamante e il suo territorio.