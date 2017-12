“Questa vittoria è merito di Giuseppe Praticò ed è dedicata a lui”. Esordisce così in sala stampa Agenore Maurizi dopo che la sua Reggina è tornata alla vittoria nel derby di Catanzaro. Il mister spiega il perché della dedica al vice presidente : “Ha gestito una situazione complessa in un modo esemplare: è anche grazie a questo se veniamo fuori da una serie di risultati negativi. La sua mediazione è stata fondamentale e ha una lunga carriera dirigenziale davanti”. Dopo la sconfitta di settimana scorsa col Rende, la società ha imposto un ritiro che non è stato digerito dalla squadra: Praticò ha avuto il merito di ricucire lo strappo.

Continua il mister Maurizi: “Deve essere chiaro che non tutto ciò che abbiamo fatto prima di oggi non va bene e non tutto ciò che abbiamo fatto oggi va bene. Però la squadra è stata unita e ci ha messo intensità. Anche a Castellammare avevamo giocato una partita simile a quella di oggi, mentre nelle ultime due sconfitte casalinghe non ci avevano mai tirato in porta. Maurizi : ” la reggina deve pensare la campo, qualche rinforzo arriverà “.