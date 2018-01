Giovani avvocati del Foro di Palmi ad una splendida serata. Una bella iniziativa, all’insegna del divertimento nel contesto di queste festività natalizie, organizzata dal direttivo Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sezione di Palmi abilmente presieduto dall’avvocato Vincenzo Barca. In una location incantevole come quella del CapoSperone Resort, i giovani avvocati del Foro palmese hanno festeggiato scambiandosi gli auguri di buone feste e di un radioso 2018. In occasione della goliardica serata che li ha visti fuori dalle aule dei Tribunali, dalle udienze e dalla quotidianità lavorativa, è stata anche eletta “Miss Toga Aiga CapoSperone”, la giovanissima avvocatessa Maria Concetta Militano, con la seguente motivazione “per aver saputo coniugare bellezza e professionalità alla dignità ed al decoro dell’Avvocatura palmese”.

La nuova miss “Toga Aiga” del Foro palmese è stata premiata dall’avvocato Gianni Greco, già storico Presidente dell’Aiga Palmi, alla presenza del direttore della struttura dottor Giuseppe Di Francia, del tesoriere nazionale Aiga, avvocato Giovanna Suriano, del Presidente di sezione, avvocato Vincenzo Barca e di tutti i giovani professionisti partecipanti alla serata “Aiga Christmas Party”. In occasione della serata, il direttivo Aiga sezione Palmi, con la fattiva collaborazione della “Mallamaci Grandi Impianti”, ha riservato un premio speciale al maestro pasticciere Roberto Nicolaci “per il suo ineguagliabile talento nel saper abbinare con maestria, le materie prime tra qualità e tradizione”. Premi consegnato al maestro Nicolaci da Antonino Mallamaci, titolare della “Grandi Impianti Mallamaci”. La sezione Aiga di Palmi presieduta dall’avvocato Vincenzo Barca, per il nuovo anno sta lavorando in modo impeccabile e professionale per l’allestimento di nuove iniziative.