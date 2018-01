Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro sono impegnate da questa notte in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Numerose le richieste provenienti da tutta la provincia per rimozioni ostacoli (alberi e cartelloni pubblicitari divelti) nonché verifiche tetti ed infiltrazioni d’acqua.Una squadra della sede centrale sta invece operando in viale degli Angioini, nel comune di Catanzaro, per un palo con diverse insegne che si è abbattuto danneggiando una autovettura parcheggiata nelle vicinanze.