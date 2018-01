Milano – Sono oltre dieci milioni i cani microchippati in

Italia, stando ai dati dell’anagrafe canina nazionale, stenta purtroppo

invece a decollare l’anagrafe felina nazionale, alla quale sono iscritti

(microchippati) solo 335.791 su un totale di quasi 10 milioni di gatti

presenti nelle case degli italiani, vale a dire che solo poco piu di 3

gatti ogni cento vengono microchippati anche se pare siano in constante

seppur lento aumento. Analizzando i dati contenuti nella tabella del

ministero aggiornati a stamattina salta agli occhi come a farla da padrona

sia la Lombardia con 130.804 gatti microchippati che di fatto rappresentano

oltre il 36% del totale, a seguire la regione Veneto con oltre 60.000 mici

chippati e al terzo posto troviamo l’Emilia Romagna con 55.001 gatti

microchippati. Tra le regioni del sud buon risultato per Campania (oltre

27.000 mici con chip), seguita da Puglia e Lazio la prima appena sopra i

ventimila e la seconda che la tallona con oltre 19.000 gatti chippati. Non

risultano invece gatti microchippati in Abruzzo,Friuli. Sardegna e a

sorpresa Umbria e Toscana. Male invece Basilicata, Calabria e Molise dove

non si raggiungono i mille felini chippati mentre a metà classifica si

piazza la Sicilia con 12.000 gatti. “E’ un dato che ci deve far riflettere-

ci dice Lorenzo Croce presidente nazionale di AIDAA- sono appena sopra il

3% i gatti con il microchip su un totale di oltre dieci milioni di gatti

domestici e almeno altri due milioni presenti nelle colonie censite.

Crediamo- conclude Croce- si debba rendere entro l’anno prossimo

obbligatoria la microchippatura per micio cosi come avviene per i cani di

casa”.