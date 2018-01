di Lina Latelli Nucifero

Altri due importanti “Concerti di Natale” in programma nell’agenda natalizia dei Cori uniti già “San Francesco di Paola” e il Coro “Polifonico” lametino: il 4 e il 13 gennaio. Il primo evento musicale è programmato per il 4 gennaio presso la Casa Protetta “La Madonnina” della frazione Montesoro di Filadelfia e sarà proposto nelle prime ore del pomeriggio. L’iniziativa è stata promossa dal dottor Antonio Garo che ancora una volta dimostra la sua completa attenzione e vicinanza verso le persone che vivono nella struttura sanitaria. Il “Concerto di Natale”, che vedrà riuniti insieme degenti, parenti e personale sanitario nell’Auditorium della Casa Protetta per gustare le dolci note dal sapore natalizio, è stato organizzato in collaborazione con lo psicologo Daniele Perri e tutto lo Staff sanitario.

Nel secondo appuntamento i cori il 13 gennaio alle ore 17.30 si esibiranno nella Chiesa Santa Teresa della località Piano Luppino. Dandone notizia il presidente del polifonico lametino avvocato Antonio Arcuri, ha sottolineato che «anche questi due concerti si inseriscono nell’ambito delle iniziative programmate dai cantori per le festività natalizie che hanno creato un clima di pace e serenità in alcune parrocchie del lametino e suscitato tanti apprezzamenti. E’ vero che per noi sono stati giorni di grande impegno, ma siamo soprattutto contenti perchè attraverso le soavi melodie natalizie i coristi hanno portato conforto e solidarietà agli anziani delle case di riposo della città della piana accompagnandoli idealmente alla capanna di Betlemme».

Nel corso degli incontri musicali il Coro eseguirà brani di musica di ispirazione natalizia, sacra e tradizionale, che vanno dall’ “Adeste fideles” e “Astro del ciel” alla celeberrima “Tu scendi dalle stelle”, a brani classici scelti dalle opere musicali più significative di Mozart, Verdi e Schubert. A rendere ancora più suggestiva le serata sarà la performance del soprano lametino Francesca Molinano, voce solista del gruppo canoro. I numerosi coristi saranno accompagnati all’organo da Domenico Cicione e diretti dal Maestro Don Pino Latelli.