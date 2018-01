Nella nottata di domenica i Carabinieri della Stazione di Taurianova assieme a quelli del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato DE MASI Francesco, 24 enne, taurianovese, con precedenti di polizia, per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato ed evasione. Nello specifico, i carabinieri, nel corso di un normale servizio di pattuglia, intervenivano in ausilio a personale sanitario – richiesto dal ragazzo per un malessere – nei pressi della sua abitazione, ove era già in regime di arresti domiciliari.

Il 24enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, alla vista dei militari fuggiva nelle campagne circostanti e solo l’intervento di altre pattuglie, chiamate per concorrere nelle immediate ricerche, consentiva di rintracciarlo e bloccarlo. Al momento del fermo il taurianovese dava in escandescenza, colpendo ripetutamente con calci e pugni i militari, e proferendo parole ingiuriose e minacce nei lori confronti. L’uomo veniva bloccato e messo all’interno della vettura di servizio, ove perdurava nella sua condotta violenta colpendo ripetutamente anche lo sportello dell’auto, danneggiandola. Il DE MASI veniva quindi portato in caserma e dopo le formalità di rito condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.