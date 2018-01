È di queste ore la notizia che presto saranno finanziati i lavori di restauro e recupero della chiesa di San Carlo Borromeo di Siderno Superiore.

Il finanziamento, annunciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ammonterà a € 1,39 milioni, che contribuiranno a concretizzare un progetto previsto fin dalla pubblicazione della linee programmatiche della giunta Fuda durante il periodo pre-elettorale. Enorme la soddisfazione del sindaco, che ha voluto ricordare nell’occasione l’importanza dal centro storico: «Siderno Superiore merita da parte nostra la massima attenzione per il ruolo strategico che riveste sia in termini storico-culturali, sia per la sua bellezza artistica ed architettonica».

Un plauso va, infine, al comitato Pro Piazza Cavone e Salvatore Luciano che, con l’impegno di questi mesi e l’installazione di un presepe all’interno della chiesa durante questi giorni di festa, hanno attirato un folto pubblico nei pressi del sito contribuendo a sottolinearne l’importanza e a evidenziare al grande pubblico le condizioni in cui oggi versa.