Il gruppo SoGeGross, operante nella grande distribuzione organizzata all’ingrosso ed al dettaglio con le insegne Basko, Doro Supermercati ed Ekom, ha richiamato tre lotti di Filone di Spada, prodotto da FRIME S.A. per la presenza di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto richiamato appartiene ai lotti P10353, P20354 e P20355 con scadenza (TMC): 29/12/2017 , 30/12/2017 e 31/12/2017. Il pesce spada è stato confezionato nello stabilimento di Barcellona in Spagna. L’allerta è stata comunicata attraverso il sistema Rasff, che considera il rischio serio e oggi dal Ministero della Salute. Si raccomanda a chi ha acquistato il pesce spada dei lotti richiamati, di restituirlo presso il punto vendita d’acquisto unitamente alla fattura. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”. raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto con i medesimi lotti di appartenenza, acquistato presso pescherie Cash dal 20/12/2017 al 29/12/2017 di NON consumarlo e di riportarlo al punto vendita che provvederà al rimborso.