di Giuseppe Campisi

Catanzaro/2 – Sarebbero stati sciolti i nodi burocratici e superate le resistenze tecno-giuridiche poste ad ostacolo per l’assunzione, in regime di prorogatio, dei lavoratori Lsu/Lpu da parte degli enti locali. Sarebbero state accolte, infatti, le istanze degli amministratori basate sui rilievi mossi in sede di confronto con il conseguente disco verde per l’assunzione delle relative delibere di proroga. “Tra poco anche il comune di Cinquefrondi, dopo queste importanti novità, delibererà la proroga e contrattualizzerà i lavoratori che finalmente potranno tornare a casa sereni” ha fatto sapere il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, presente assieme al vice, Giuseppe Longo, alla cittadella regionale. È stato proprio quest’ultimo a spiegare che il superamento dell’impasse è avvenuta grazie ad “una circolare inviata in queste ore ai comuni a firma del presidente Mario Oliverio e a firma del direttore generale del dipartimento Lavoro della Regione, che consentirà di contrattualizzare i lavoratori Lsu e Lpu nelle more di una legge regionale che accompagnerà i comuni nel triennio 2018/2020 a collocare in altri enti gli eventuali lavoratori in esubero ai comuni.”



SINDACI DELLA PIANA

I sindaci, viste che le attuali normative relative al percorso di stabilizzazione garantiscono, solo una minima parte dei soggetti coinvolti in tale percorso lasciando fuori parte degli stessi che allo stato attuale non troverebbero spazio all’interno del piano triennale dei fabbisogni dei singoli enti comunali, prendono atto che il Presidente della Giunta Regionale, con Circolare SIAR al prot. 768 del 02/01/2018 assume formale impegno a costruire percorsi di garanzia per tutti quei lavoratori che eventualmente dovessero essere esclusi dal percorso di stabilizzazione congiuntament all’A.N.C.I. ed al C.A.L. Rassicurati da questo impegno i sindaci risolvono parte delle loro riserve e si adoperano ad adottare gli atti conseguenziali utili a garantire i diritti dei lavoratori ex

LSU/LPU dei propri Enti.

I Sindaci di: Melicucco, Anoia, , Cittanova, Molochio, Varapodio, Cinquefrondi, Rosarno, Scido, Sant’Agata del bianco, San Ferdinando, Maiarato, Monterosso, Francavilla, Pizzoni