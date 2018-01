Sette gli appuntamenti in cartellone della nuova Stagione Teatrale Comunale di Castrovillari organizzata in collaborazione con la Sinfony&Sinfony. La presentazione nella sala giunta del comune alla presenza del Sindaco, Mimmo Lo Polito del vicesindaco e assessore al turismo, Francesca Dorato e del direttore artistico, Benedetto Castriota.

Si parte il 16 gennaio alle ore 21,00 al Teatro Sybaris di Castrovillari con lo spettacolo di Gabriele Cirill, “ #TaleEQualeAME…Again”; il 28 gennaio sarà la volta dell’Ass.Culturale “Porta cenere” con “ Re Giangurgolo e le arance d’oro”; il 03 febbraio in scena “l’inquilino” della compagnia teatrale “ I due della città del sole” con Enzo Casertano, Massimo Pagano e Maria Cimini; a seguire il 24 febbraio lo spettacolo teatrale “Diario intimo di una Cameriera” della compagnia “Teatro Gamma”; il 3 marzo “Senza glutine”” di Giuseppe Tantillo della compagnia “Argot”; il 10 marzo, Simona Marchini e Paolo Restani saranno in scena con lo spettacolo musicale “Croce e delizia signora mia”; chiuderà “Casa di frontiera” di Giuseppe Imparato, della compagnia teatrale “ Gli ignoti”.

Una stagione teatrale rinnovata e soprattutto ritorna dal momento che negli ultimi due anni, ha sottolineato il sindaco, Domenico Lo Polito, avevamo abbandonato l’idea della stagione teatrale. “Questa sarà una stagione teatrale fatta in collaborazione con la nuova gestione del Teatro Sybaris , sarà una scoperta ma, vista la professionalità degli organizzatori non ho dubbi della qualità degli spettacoli”. La stagione teatrale, ha sottolineato il primo cittadino, fa parte di budget complessivo previsto nella gestione della struttura teatrale vinta attraverso un bando, dalla Sinfony & Sinfony e quindi è a carico della stessa. Noi abbiamo contribuito per cinque mila euro che è davvero una minima parte rispetto al numero e alla qualita degli spettacoli.

Siamo convinti , ha sottolineato nel suo intervento il vicesindaco e assessore al turismo, Francesca Dorato, “che anche questa stagione teatrale porterà grandi successi dal momento che in cartellone ci sono nomi importanti. Per una amministrazione che punta fortemente sulla cultura e su quello che è l’arricchimento socio culturale, il teatro rappresenta senza ombra di dubbio una grande funzione formativa e di arricchimento culturale”.

Grandi artisti, nomi di richiamo per dare un segnale positivo anche per la struttura che stiamo gestendo, ha sottolineato il direttore artistico, Benedetto Castriota. “Sicuramente una stagione importante con dei biglietti molto ridotti grazie a questo partenariato con il comune e a ciò che prevede il bando della gestione teatrale per cui, siamo ben lieti di iniziare quest’altro percorso con il Teatro Sybaris di Castrovillari”.

Abbonamento platea intero €70, ridotto €60 ( per gli ultra sessantacinquenni e i ragazzi sotto i diciotto anni). Per prenotazioni spettacoli www.tictewebonline.com oppure Sinfony & Sinfony 0981.48.90.08 – Deny music 0981.27.084