TAURIANOVA – Il Comune di Taurianova, nell’ambito del progetto Meno Rifiuti, ha attuato tra le prime azioni la promozione del compostaggio, attraverso la distribuzione gratuita di compostiere domestiche. A seguito dell’attività di monitoraggio portata a termine, in questi giorni, dal gruppo degli Operatori per la corretta gestione dei rifiuti, coordinati dal IV Settore del Comune, è stato possibile verificarne l’utilizzo e i benefici registrati dagli utenti e dalle famiglie che ne hanno fatto richiesta.

Il recupero dei rifiuti organici (come scarti di cibo, di frutta e verdura, piante recise, fogliame etc.) rappresenta un riuso virtuoso che il cittadino può fare autonomamente, con grandi vantaggi per sé e per l’ambiente. Non tutti i materiali per essere recuperati, infatti, devono essere condotti a speciali impianti di riciclaggio. Se si ha un orto o un giardino, attraverso l’uso della compostiera domestica, si può ottenere dai rifiuti organici il compost, un fertilizzante naturale molto simile all’humus che può essere utilizzato per concimare i terreni o i vasi. Ortaggi, piante e fiori, grazie a un nutrimento del tutto naturale, possono crescere meglio.

Sono circa un centinaio le compostiere domestiche distribuite ad oggi dall’Ente, che incoraggia tra le famiglie della cittadina pianigiana la diffusione di questo importante strumento che può essere richiesto gratuitamente presso gli uffici comunali del Settore 4 – Servizi Tecnici e del Settore 3 – Politiche Ambientali.

«I cittadini che hanno attuato un uso corretto e dunque virtuoso della compostiera domestica – sottolinea il sindaco Fabio Scionti – usufruiranno di un sconto del 25 per cento sulla tassa sui rifiuti: un grande vantaggio per le famiglie di Taurianova. Invitiamo e incoraggiamo, pertanto – continua il sindaco Scionti – i cittadini a fare richiesta della compostiera domestica, al fine di contribuire fattivamente alla riduzione della produzione di rifiuti che il nostro Comune si è posto come obiettivo, nell’ottica futura dell’applicazione della tariffa puntuale e quindi del principio “chi meno produce, meno paga”».

Sempre nell’ambito del progetto di attuazione e monitoraggio di una strategia integrata per la gestione sostenibile dei rifiuti urbani, l’ottimizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani prevede l’attivazione di un servizio di “compostaggio di comunità”, al fine di minimizzare le quantità di umido da avviare a onerosi trattamenti esterni di compostaggio. Pertanto, a breve, verrà installata nel territorio comunale, presso l’isola ecologica, la compostiera di comunità.

In queste settimane, gli Operatori per la corretta gestione dei rifiuti sono disponibili a fornire tutte le informazioni relative al compostaggio domestico e alle altre azioni del progetto Meno Rifiuti, ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con uno sportello presso gli uffici comunali del IV Settore, e due volte al mese con un info point durante il mercato settimanale.