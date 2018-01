ROSSANO (Cs) – Raccolta differenziata,

ottimizzare la gestione dei rifiuti, ridurre il numero delle postazioni di

conferimento sul territorio comunale, perfezionare il porta a porta e

aumentare il numero delle isole ecologiche. La novità: cassonetti

elettronici automatizzati utilizzabili solo con un’apposita card. – Progetti

ed ambizioni, questi, che potranno essere realizzati grazie al

finanziamento di 1 MILIONE DI EURO ottenuto dal Comune nell’ambito

del bando regionale volto a promuovere interventi per il miglioramento

del servizio di raccolta differenziata e raggiungere l’obiettivo degli

obiettivi: la soglia del 65% entro il 31 dicembre 2020.

Ad esprimere soddisfazione a nome del Sindaco Stefano MASCARO per questo

nuovo riconoscimento alla capacità progettuale dell’Amministrazione Comunale è

l’assessore all’ambiente Giovanni DE SIMONE sottolineando che la Città del

Codex è tra i 50 comuni destinatari dell’importante finanziamento

regionale.

Responsabilizzare e sensibilizzare maggiormente l’utenza – dichiara – ed educare

ad un diverso approccio ai rifiuti continua ad essere priorità per l’Esecutivo.

L’impegno che tanti cittadini mettono quotidianamente nel separare i diversi

materiali e differenziare secondo metodi e modalità consentite, ci convince del fatto

che siamo sulla buona strada per raggiungere obiettivi anche significativi, come

quello dell’aumento delle percentuali di rifiuti differenziati.