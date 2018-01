Gli agenti della Questura di Vibo Marina hanno individuato il presunto autore del danneggiamento avvenuto la notte del 27 dicembre a sei auto parcheggiate in una via di Vibo Valentia, a cui erano stati tagliati gli pneumatici. Si tratterebbe di un 47enne incensurato di Vibo Valentia che è stato rintracciato per strada. Ad incastrarlo un copricapo indossato durante il danneggiamento. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà.