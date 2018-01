di Diego Licopoli

La rivalorizzazione del nostro territorio come volano di espansione urbanistica nonché sociale; una tematica che tocca noi calabresi da vicino e che ci deve far riflettere per il futuro che è alle porte. Su questo tema si è basato l’ultimo convegno di Bottega Futuro, iniziativa svoltasi giorno 23 dicembre presso il frantoio delle Idee di Cinquefrondi. E’ il secondo dibattito questo organizzato dall’associazione, dopo il convegno svoltosi a Polistena presso il centro don Pino Puglisi sulla città metropolitana. L’associazione è composta da un gruppo di giovani caparbi ed istruiti che si prefiggono come obbiettivo principale il rilancio della Calabria per mostrarla agli occhi del mondo come ciò che realmente è; una terra ricca di bellezze paesaggistiche e culturali come ve ne sono poche. Al centro del dibattito è stata la tematica del recupero, inteso come rigenerazione urbana ed economica, con annessa la presentazione delle opportunità economiche dei piccoli centri.

Moderato da Daniele Pronestì che ha ribadito come Bottega Futuro sia nata dal basso e dalla necessità di creare uno spazio di ascolto rivolto alla comunità libera di manifestare i problemi che ci affliggono, l’incontro ha visto la partecipazione di personaggi importanti, come Michele Conia, Sindaco di Cinquefrondi, Giusepe Longo, vicesindaco di Cinquefrondi, Giuseppe MANGANO Co-fondatore e Presidente Associazione PENSANDO MERIDIANO, Angelo CARCHIDI Fondatore della COOP ed Erika Frammartino co-fondatore dell’associazione YOUrbanMOB. Questi ultimi, tre ragazzi di tre realtà territoriali vicine e diverse, il reggino, la piana di Gioia Tauro e la costa Ionica che hanno messo in evidenza gli impatti della rigenerazione di spazi aggregativi sulla comunità locale.

Delia Russo, Vincenzo Fida e Federica Sorace di Bottega futuro ha dato importanti spunti di riflessione sugli interventi che sono poi confluiti nel dibattito aperto al pubblico con Gianluca Callipo neo eletto presidente di ANCI Calabria. Giuseppe Abramo ha moderato questo ultimo momento di confronto accogliendo le domande dal pubblico e quelle fatte attraverso un innovativo sistema digitale che ha permesso ai partecipanti di porre i propri interrogativi attraverso lo smartphone. “Siamo stupiti della grande partecipazione” ha commentato Daniele Pronestì, che ancora una volta, grazie alla geniale iniziativa di Bottega Futuro, è riuscito a coinvolgere in maniera diretta una considerevole quantità di persone, segno di un grande progresso per la nostra terra Il giovane gruppo ci stupirà presto con altre iniziative brillanti, dove tratterà temi molto importanti da cui si getteranno le basi per il futuro della Calabria tutta.