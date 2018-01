ROSSANO (Cs) – Canile comunale, non sono state rivelate

criticità per il benessere degli animali ospiti nella struttura. È quanto emerso dai

due sopralluoghi ad hoc effettuati questa mattina (mercoledì 3 gennaio) dai

responsabili dell’Organizzazione Internazione Protezione Animali OIPA e da quelli

dell’Ente Nazionale Protezione Animali ENPA – Servizio Guardie Zoofile Nucleo

Territoriale Provincia di Cosenza.

A darne notizia è lo stesso Sindaco Stefano MASCARO cogliendo l’occasione per far sapere

che l’Amministrazione Comunale tutelerà l’immagine dell’ente e della città nelle sedi opportune

rispetto alle notizie diffamatorie che da giorni si stanno diffondendo sui media.

Durante il sopralluogo nella struttura in contrada FORESTA, richiesto nei giorni scorsi

direttamente dalla direttrice sanitaria del rifugio Jole DE FALCO, sono state fatte ispezioni su

luoghi e cose, rilievi fotografici e descrittivi. Sono stati minuziosamente controllati box e

animali. Al termine delle operazioni è stato rilasciato un verbale nel quale si attesta che non

sussistono anomalie o criticità.

L’Amministrazione Comunale invita tutti a recarsi presso la struttura per accertarsi

direttamente della reale situazione di normalità in cui si trovano gli animali ospiti, a differenza

delle numerose falsità irresponsabilmente diffuse nei giorni scorsi.