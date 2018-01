Andrà in onda domattina, alle 7, su Rai 3, nel programma di approfondimento “Buongiorno Regione”, la puntata dedicata alla vicenda che ha coinvolto l’imprenditore Luigi Longo, editore di “Approdonews”. Nella lunga intervista con la giornalista Gabriella D’Atri verranno ripercorse le tappe della storia imprenditoriale di Longo, dalla nascita delle aziende “All Service”, “MedLog” ed “Mcs” fino al tracollo vissuto dall’uomo, vittima di un errore giudiziario nel 2009 che ha cancellato in un colpo solo quindici anni di lavoro, con la perdita di attività che producevano profitti e garantivano posti di lavoro alle famiglie del territorio. Dal tracollo, però, si è assistito alla rinascita dell’imprenditore che ha saputo ripartire da zero grazie alla creazione di una società per la gestione di una centrale a biomasse nell’area pianigiana.