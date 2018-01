Squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro sono state impegnate tutta la notte per far fronte a numerosi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Numerose le richieste pervenute presso la Sala Operativa. Le forti raffiche di vento e la pioggia a tratti intensa hanno creato disagi sia nel capoluogo che nei comuni limitrofi. Le squadre sono intervenute per la caduta di alberi, pali dell’illuminazione pubblica e

pali Telecom divelti e abbattutosi sulle sedi stradali. In Via degli Svevi, nel comune di Catanzaro, il vento ha procurato il distacco di un cavo Enel dell’alta tensione che, ancora attivo sfiammava nelle vicinanze di alcune abitazioni. Numerosi cartelloni pubblicitari si sono riversati su alcune autovetture parcheggiate ed altri trasportati dal vento hanno sfiorato le autovetture in transito.

Alcuni pannelli di copertura dell’ingresso del pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino si sono distaccati fortunatamente senza creare danni. Nel comune di Gizzeria un’autovettura che per errore aveva imboccato

una strada sterrata, è rimasta impantanata in una zona impervia. La squadra del distaccamento di Lamezia Terme ha operato diverse ore per portare in zona sicura i passeggeri della vettura ed al recupero di quest’ultima. I Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Taverna, sono intervenuti per alberi abbattutosi sulla SP26 per la Sila e successivamente, in supporto alle squadre della centrale, per rimuovere ostacoli che creavano pericolo nella zona sud di Catanzaro. Numerose anche le verifiche per infiltrazioni d’acqua all’interno di abitazioni e presso la struttura Campus della facoltà di giurisprudenza dell’Università “Magna Græcia”. Non risultano danni a persone.