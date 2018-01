Nelle scorse ore sono giunte allo “Sportello dei Diritti” alcune segnalazioni

di situazioni di grave disagio che da alcuni giorni avrebbero visto coinvolti numerosi

automobilisti che hanno fatto rifornimento (soprattutto di gasolio) nel Salento,

ed in particolare nei comuni dell’entroterra gallipolino, presso distributori di

vari marchi di carburanti. Si sarebbero, difatti, verificati difetti alle pompe di

gasolio ed agli iniettori con arresto improvviso di numerosi veicoli. A seguito di

una sommaria indagine da parte di alcuni esercenti si è avuto notizia che nei giorni

attorno a Natale si è verificato presso una raffineria di Taranto un problema di

mixaggio per cui è stato fornito un prodotto altamente inidoneo alla carburazione.

Alcuni distributori hanno quindi invitato i clienti a rivolgersi direttamente alla

società di distribuzione carburanti per riferire delle problematiche e segnalare

eventuali danni alla vettura. Si tratta di un caso estremamente raro, rileva Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” e che merita le opportune

verifiche da parte delle autorità competenti, anche perché sinora non è stata

resa nota alcuna nota ufficiale in merito da parte della società che è responsabile

della raffineria tarantina che avrebbe causato le problematiche in questione. Ovviamente

la nostra associazione sta raccogliendo le segnalazioni in merito, al fine di poter

procedere con tutte le opportune azioni a tutela degli automobilisti danneggiati

affinché si vedano completamente risarciti dai pregiudizi subiti per il prodotto

difettoso distribuito alle pompe.