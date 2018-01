Riceviamo e pubblichiamo

Accogliamo con grande soddisfazione la nomina di Carmine Manna a Coordinatore cittadino di Forza Italia Rende, persona che ha dimostrato fin dalla creazione delle liste comunali, per le amministrative del 2014, il suo spessore e la sua conoscenza del territorio, persona che ha continuato a lavorare non solo intrattenendo i rapporti con il Sindaco Manna ma soprattutto mantenendo sempre unito con armonia il nostro gruppo consiliare, a dichiararlo sono i Consiglieri Cava, Blasi ed Aceto insieme all’assessore Munno, la nomina non è altro che un riconoscimento del lavoro svolto a dimostrazione che nella nostra compagine politica regna la meritocrazia premiando chi ha sposato questa causa senza mai voltare le spalle ai progetti condivisi dal nostro Partito a livello Regionale e locale, ringraziamo pertanto i coordinatori Provinciali Luigi De Rose, Antonio De Caprio e Carmelo Salerno unitamente alla nostra coordinatrice Regionale Jole Santelli ed il vice Coordinatore Roberto Occhiuto che hanno premiato il lavoro da tutto il gruppo. Ora il nostro impegno sarà ancora più motivato soprattutto in vista delle future elezioni politiche che ci vedranno nuovamente protagonisti della vita amministrativa Nazionale.