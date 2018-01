Si svolgerà *domenica 7 gennaio* la prima delle competizioni inserita nel

calendario del Comitato FISI Calabro Lucano. Si tratta della *2° AbilityCup

delle Vette*, gara di fondo organizzata dallo Sci Club Montenero di S.

Giovanni in Fiore riservata agli atleti FISI in regola con il tesseramento

e le regole sanitarie.

Le competizioni, a Tecnica libera Gimkana Sprint e Gimkana per il gruppo

Pulcini con partenza individuale, avranno luogo lungo il percorso allestito

nei pressi del Centro Fondo Montescuro (SS 107, uscita Fago del Soldato)

con partenza dalle ore 10.

La manifestazione apre una stagione particolarmente importante per il

settore nordico del CAL, vista la coincidenza con l’assegnazione, allo

stesso Comitato, della finale nazionale del Criterium Interappenninico

Fondo nei giorni 23/24/25 febbraio, ma anche in virtù dell’importante

numero di atleti delle categorie giovanili che quest’anno risultano

inseriti nelle varie società di Calabria e Basilicata, come già è emerso

nell’ultimo Camp Tecnico svoltosi lo scorso novembre a San Giovanni in

Fiore.

*“È un vivaio importante e tecnicamente interessante* – afferma il

Responsabile Tecnico del Fondo CAL Pino Mirarchi – *che sicuramente ci fa

ben sperare per i prossimi anni. È come se un nuovo grande ciclo stesse

ripartendo sulle piste del nostro Comitato”.*

Il programma di domenica prevede una gara anche spettacolare per la

tipologia Gimkana Sprint che vedrà sfidarsi i concorrenti non solo con le

difficoltà del percorso predisposto, ma anche nella sfida uomo contro uomo

tipica delle Sprint, regno incontrastato del fenomeno italiano Federico

Pellegrino, in questi giorni impegnato nel Tour de Ski.

Per lo sci alpino la prima competizione in calendario è la Winter Challenge

Mediolanum, prevista per il 13 gennaio a Lorica, con la speranza che

l’impianto sia per quei giorni già fruibile.