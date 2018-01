Inizia con un amichevole di lusso il 2018 targato Basketball Lamezia. Nel tardo pomeriggio

di ieri infatti la Viola Reggio Calabria di coach Calvani ha ospitato i gialloblu

di coach Pellicanò. Ottimo test per i nero arancio della Viola in vista della trasferta

di Napoli, occasione per non perdere il ritmo partita per Lamezia visto lo spostamento

della prima gara ufficiale del nuovo anno. Primo quarto molto equilibrato (22-21)

così come il terzo (16-13), Lamezia prova a rispondere al meglio alle giocate della

coppia Pacher-Benvenuti serviti a meraviglia da Roberts. Nel secondo parziale la

Viola scappa via (27-13) prendendo la doppia cifra di vantaggio sul +15, attestandosi

come detto dopo 30’ sul +18 per prendere poi il largo nell’ultimo parziale sfruttando

al meglio il calo dei lametini (30-21). 5 minuti aggiuntivi che permettono molte

prove tattiche ai due coach e gara che termina tra i sorrisi delle due compagini.

Da sottolineare una schiacciata roboante dell’Argentino Faranna ai danni di Benvenuti

e una molto bella di Pacher su assistenza del solito Roberts. Allenamento di alto

livello per i lametini che ringraziano la società e il coach Calvani per l’opportunità

e la cortesia dimostrata. Ora si ritorna al campionato di serie C silver concentrati

e senza mollare un centimetro. Questo gruppo – commenta Monier – sta dimostrando

grande attaccamento e professionalità nonostante le molteplici sfide che dobbiamo

affrontare, non ultima la situazione del PalaSparti, ma noi dobbiamo pensare solo

al campo ad allenarci e farci trovare pronti. Ci aspetta un bel mese pieno di sfide

che delineeranno la classifica della regular season. Noi siamo pronti a dimostrare

il nostro valore!