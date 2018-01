Una casa disabitata, situata nella zona centrale di Bagnara, è stata distrutta da un incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Stazione della cittadina della Costa Viola, coadiuvati da una pattuglia del nucleo radiomobile di Villa San Giovanni; mentre i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Bagnara Calabra, con i colleghi giunti da Palmi e Reggio Calabria, hanno dovuto lavorare per ore per evitare che l’incendio distruggesse anche le abitazioni vicine. Un uomo, che abitava accanto all’abitazione interessata dall’incendio, è purtroppo morto d’infarto. Si indaga per verificare le origini e le cause del rogo.