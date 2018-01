Roma – Come tutte le diete, anche per i sette milioni di cani e gatti

sovrappeso la dieta inzia lunedi, insieme a quella dei loro padroni, Ma una volta

passata l’Epifania t terminate le feste natalizie, arriva anche per loro (e per noi)

il momento di mettersi in forma. Ecco quindi alcuni consigli che abbiamo messo a

punto insieme ai nostri veterinari e nutrizionisti per riportare micio e fido in

forma. Ovviamente qualsiasi dieta per cani o gatti soffrono di patologie particolari

deve essere concordata con il proprio veterinario di fiducia, al quale consigliamo

di rivolgersi in caso di qualunque squilibrio fisico o di peso del proprio faccia

di pelo di casa evitando in particolare le diete fai da te che possono anche rivelarsi

dannose per i nostri amici faccia di pelo

1- E’ assolutamente fondamentale tornare ad una alimentazione sana e regolare,

cani e gatti sono animali abitudinari e quindi è fondamentale servire loro i pasti

sempre alle stesse ore e mai in dosi maggiori. Si sa loro sono molto ghiotti.

2- Per i cani e gatti che hanno gia problemi di soprappeso ed obesità e che sappiamo

avere patologie connesse, si deve assolutamente tornare rigorosamente al regime dietetico

loro riservato, e se del caso farli vedere dal veterinario

3- Se ci accorgiamo che micio e fido invece sono ingrassati e questo comporta per

loro dei problemi andiamo subito dal nostro veterinario di fiducia e facciamoli sottoporre

ad una visita ed agli esami che egli ci prescrive. Le insidie e le malattie che si

nascondono negli animali obesi sono tutt’altro che da trascurare per la salute

ed a volte la vita stessa degli animali.

4- Evitare accuratamente di dare agli animali dolci, ed in particolare il cioccolato

che è un vero e proprio veleno per i nostri amici a quattro zampe. Prendere semmai

dei biscottini a loro riservati che sono gustosi ma con poche calorie.

5- Ricordarsi che i cani hanno difficoltà a digerire il lattosio, mentre non ci

sono problemi di digestione per saccarosio e glucosio.

6- Giocate con micio e tenetelo in movimento. Un gatto pigro soprattutto se grasso

non va bene.

7-La regola d’oro infine per il cane di casa sono lunghe passeggiate con lui. Non

limitatevi a portarlo a fare i propri bisognini o a portarlo nell’area cani e a

guardarlo mentre lui corre mentre voi state comodamente seduti su una panchina o

a chiacchierare con gi amici. Fate con lui lunghe passeggiate, farà bene alla sua

salute, lo aiuterà a smaltire i grassi in eccesso ma farà bene anche a voi.