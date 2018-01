Nel Distretto Leo 108Ya, che comprende tutti i Leo Club di Campania, Basilicata e Calabria, proseguono le attività a supporto del T.O.N. “School4U”, il Tema Operativo Nazionale dei Leo italiani che vede i club appartenenti ai vari distretti del paese impegnati nella raccolta di fondi da destinare al miglioramento degli ambienti didattici per i bambini con età compresa tra 5 e 11 anni. Nei mesi scorsi, molti club hanno consegnato “kit” e strumenti a diverse scuole del territorio, questo al fine di integrare la strumentazione di base delle scuole stesse e permettere ai bambini in età scolastica di avere più mezzi a supporto dell’apprendimento. Di recente, con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie e di fine anno, i Leo sono stati impegnati nella vendita dei “PandoLeo”, pandorini a tema School4U, che ha visto in modo capillare i club d’Italia scendere in piazza per raccogliere fondi da destinare al Tema Operativo Nazionale.

La zona Rhegium del Distretto Leo 108Ya, presieduta da Rosario Milicia e comprendente i Leo Club delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia (Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, Reggio Calabria Primosole, Villa San Giovanni “Cenide”, Vibo Valentia, Locri “Luigi Mory”, Polistena “Brutium” e Palmi), ha proseguito con l’attività presso il comune di Cittanova (RC), dove una popolazione molto disponibile, insieme ai titolari di alcune attività commerciali, hanno aderito all’iniziativa tramite l’acquisto dei “PandoLeo”. Il comune reggino, che proprio quest’anno festeggia quattro secoli dalla sua nascita, si è dimostrato ancora una volta vicino, come è successo in passato, alle tematiche e alle iniziative dei Leo.

L’associazione pertanto ringrazia le attività che hanno dato pieno supporto al progetto “School4U”, che sono: il circolo ricreativo “Olimpia”, il Non solo bar, le Ferramenta di Giovanni Ventra, il Bar Dante, il Mary’s Colors, la Pietro Spanò Arredamenti, il Ristorante Baconchi, la Panpizzeria, la Ertè Regali, gli Alimentari di Emilio Milicia, la Farmacia San Girolamo, l’Associazione Studentesca Aria, il Liceo Scientifico “Michele Guerrisi”, la Floreale Cardona, lo Studio Legale Milicia e la Fruit&Fruit.